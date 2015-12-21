استغلال خط " تيسمسيلت – وهران " يفجّر صراعا بين سائقي السيارات الصفراء

احتدم الصراع في الآونة الأخيرة ما بين سائقي سيارات الأجرة لكل من ولايتي تيسمسيلت ووهران على خلفية اختلاف رؤى العمل عبر الخط الرابط بين المدينتين لدرجة أن كل طرف بات يهدّد ويتوعّد الآخر في حال عدم فسح المجال أمامه لتطبيق نظرته وخطته العملية ، وعن المسببات الكامنة وراء هذا التشنج علمنا بأن طاكسيات ولاية تيسمسيلت رفضوا الانصياع أو الاستجابة للعمل وفق مقتضيات قاعدة 07 مقابل 07 التي يحاول نظراؤهم من سائقي سيارات الأجرة بعاصة الغرب الجزائري تطبيقها وتفعيلها في استغلال الخط ، بمعنى أن الوهرانيين قاموا بتسقيف عدد السيارات القادمة من تيسمسيلت أو التي تشغل عبر هذا الخط الى سبعة سيارات صفراء فقط في اليوم الواحد وأنهم لا يريدون أي زيادة عن هذا وبنفس العدد تستقبل محطة نقل المسافرين بعاصمة الونشريس السيارات الوهرانية ، وهو النظام الذي لم يستسغه سائقو – فيالار - واعتبروه أنه مخالفا للقانون من جهة ودوسا على مضامين رخصة الاستغلال التي تسمح لهم بالتنقل عبر الخط والشغل فيه بكل حرية ، ووسط هذا الاختلاف والتباين في طريقة العمل يبقى الخاسر الأكبر هو الزبون او المسافر المنحدر من من ولاية تيسمسيلت الذي وفي حال تفعيل القاعدة المذكورة سلفا فانه يكون مجبرا على التنقل الى ولاية تيارت سواء في الذهاب أو في الاياب ، وبتفصيل أدق فان الزبون التيسمسيلتي في حال تزامن رحلته مع انتهاء عمل – الطاكسي رقم 07 – تكون وجهته ولاية تيارت ومنها الى وهران أو فيالار ، وما تسببه هذه السفرية من متاعب هو في غنى عنها خصوصا عند الأطفال الصغار والجنس اللطيف ، و كما هو معلوم فان هذا الصراع فرّخ معه الكثير من الاشتباكات و المشاجرات التي تحدث بشكل يومي ما بين سائقي الولايتين أضحت بمرور الوقت تصنع ديكور محطة - ايسطو - ، وهو ما بات يستدعي تدخلا عاجلا للجهات والهيئات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل لإنهاء حلقات هذا التوتر واحتواء حالة الاحتقان ، قبل أن تقع الفأس في الرأس ؟

ج رتيعات