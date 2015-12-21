مكتتبو عدل ينزلون الى الشارع في مسيرة احتجاجية بتيسمسيلت

13:27 21.12.2015

احتضنت صبيحة أمس ساحة العقاب برقاع المسماة – الساحة الحمراء – بوسط مدينة تيسمسيلت وقفة احتجاجية من تنظيم عشرات مكتتبي وكالة تحسين السكن وتطويره عدل 02 تنديدا منهم بالتأخر الفادح في انطلاق أشغال مشروع سكناتهم التي دفعوا لأجلها الشطر الأول من المستحقات المالية مطلع السنة الجارية في انتظار دفع الشطر الثاني بداية من شهر جانفي من السنة المقبلة من دون أن تظهر لهم أية بوادر أو بارقة أمل في الأفق توحي بالانطلاق الفعلي في تشييد سكناتهم التي دفعوا لأجلها كل ما يملكون من – دريهمات - لدرجة أن بعضهم قام بالاقتراض ، ومنهم من لم يجد أمامه سوى مجوهرات – الهانم – لتأمين الاستفادة على حد قولهم ، وبعد وضعهم لنقطة نهاية التجمهر انتقل الغاضبون في مسيرة – سلمية – باتجاه مقر الولاية وسط هتافات وشعارات أطلقتها حناجرهم وصفوا فيها التماطل في الانجاز بالعار وأنهم راحوا ضحية سياسات عقيمة أثمرت حسبهم الابقاء على ولاية تيسمسيلت في مؤخرة الركب التنموي في الشق المتعلق بعالم السكن ، من جهتها استقبلت مصالح الولاية ممثلين عن المحتجين في اجتماع مصغّر علم فيه هؤلاء بأنه تم اختيار الأرضية المخصصة لاحتضان الشريحة الأولى من البرنامج المقدرة ب1000 مسكن في كل من منطقة الصنوبر بعاصمة الولاية بطريق حمادية ومدينة ثنية الحد – 800 وحدة للأولى و200 وحدة للثانية – ، بيد أن مشكل الانجاز لا يزال مطروحا على طاولة وزارة السكن والعمران صاحبة الحق في اختيار المؤسسة التي تشرف على أشغال المشروع ، تبريرات حتى وان زرعت بذور الأمل من جديد في نفوس المحتجين الا أنها لم تزحزحهم من طابور الانتظار الذي قد لا يطول أكثر بعد أن كشف المكتوون بنيران فقدان السكن أنهم وفي حال بقاء الأمور على ما هي عليه سينقلون احتجاجهم في قادم الأيام الى مقر وزارة عبد المجيد تبون في اصرار منهم على مواصلة مساعيهم النضالية الرامية الى مطالبة المسؤولين المعنيين باخراج المشروع من خانة المخططات الورقية والالقاء به في الميدان على الأقل كما يقولون حتى لا تنطفئ بداخلهم قناديل الأمل في الحصول على قبر الدنيا ، يذكر أن ولاية تيسمسيلت تحصي 4600 مكتتبا عن هذا النمط السكني وأن الحصة المشار اليها سلفا تندرج ضمن شريحة 2013 .

ج رتيعات