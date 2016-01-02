اتحاد تيسمسيلت لكرة اليد يدشن العام الجديد بالفوز على المتصدر

19:00 02.01.2016

حقق اتحاد تيسمسيلت فوزا جديدا في العام الجديد و كان ذلك على حساب نادي أدرار و بذلك ضرب عصفورين بحجر الاطاحة بالمتصدر و احتلال الصدارة.

لم يمر حلول السنة الجديدة على مدينة تيسمسيلت و جمهورها الرياضي و على فريق الاتحاد دون جديد حيث حقق الفريق فوزا مهما على حساب متصدر البطولة نادي أدرار و إزاحته من الصدارة في آن واحد التي بقي متشبتا بها منذ انطلاق البطولة وحتى اول يوم من السنة الجديدة التي كانت فأل خير على أبناء الونشريس الذين أمتعوا الجمهور الحاضر بقوة كالعادة بفنيات و حققوا فوزا صعبا من ذهب .

فريق الاتحاد هذا العام تدعم بأسماء جديدة زادته قوة و صلابة حيث سجل عليه انهزام في مباراة واحدة خارج الديار أمام شباب وادي سلي بعد 11 مباراة من بطولة القسم الوطني الثاني (غرب ) ويواصل الأسود زئيرهم من أجل تحقيق حلم كل التيسمسيلتيين الصعود إلى القسم الوطني الأول الذي لن يكون سهلا في ظل المنافسة الشرسة مننوادي دية وادي سلي , وادي تليلات و نادي أدرار.

الفريق بحاجة إلى دعم من السلطات المعنية من أجل الذهاب بعيدا و تمثيل الولاية في أعلى المستويات هذا ما يتمناه عشاق فريق الاتحاد و لاعبيه و الإدارة .

تيسمسيلت - قناص الونشريس-