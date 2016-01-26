اتحاد تيسمسيلت ينهي مرحلة الذهاب رابعا

10:41 26.01.2016

انهى اتحاد تيسمسيلت مرحلة الذهاب بفوز عريض على حساب اتحاد سوقر ضمن الجولة الاخيرة من الشوط الاول من البطولة ليرتقي النادي الازرق إلى المرتبة الربعة برصيد 28 نقطة ليقلص بذلك الفارق عن المتصدر الجديد القديم مستقبل رويسات (ورقلة) إلى اربع نقاط فقط ليشعل المنافسة على ورقة الصعود إلى القسم الوطني الثاني هواة.

انتهت مرحلة الذهاب بمعطيات جديدة لآبناء الونشريس الذين حققوا هذا الموسم انجازا أكثر من رائع حين تأهل إلى الدور 16 من كأس الجمهورية لأول مرة في تاريخه و تاريخ الكرة التيسمسيلتية بصفة عامة إضافة إلى المرتبة التي يحتلها حاليا بعد ان كان يحتل المراتب الاخيرة في بداية الموسم لكن سرعان ما تدارك الوضع و عاد إلى جو المنافسة و مراقبة السباق من بعيد.

نادي الاتحاد دخل التاريخ رغم حداثة نشأته استطاع تحقيق ما لم يحققه غيره من الأندية العريقة من حيث التسيير و النتائج في كلا الاختصاصين كرة القدم و كرة اليد فالاول يحتل المرتبة الرابعة ضمن بطولة ما بين الراباطات وسط - غرب و الثاني المرتبة الاولى في بطولة القسم الوطني الثاني و ينافس على ورقة الصعود للقسم الوطني الاول متقدما عن فرق أدرار و وادي سلي و وادي تليلات .

ما ينقص النادي بصفة عامة الدعم المالي و المعنوي من السلطات القائمة على الولاية و من الجماهير الرياضية و الوقوف إلى جانبه من أجل تحقيق نتائج جيدة و التواجد ضمن مصاف الكبار فالنادي بدأ يكبر شيئا فشيئا و صارت متطلباته المادية تكبر معه من اجل تحقيق حلم كل التيسمسيلتيين أليس من حقنا ان نكون مع الكبار؟؟؟

تيسمسيلت - قناص الونشريس -