الأرندي يحافظ على رئاسة المجلس الولائي بتيسمسيلت

احتفظ حزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة المجلس الشعبي الولائي بتيسمسيلت بعد فوز المرشّح الوحيد رئيس لجنة النقل بالمجلس – عدة ميلود - بكل أصوات الكتلة الناخبة البالغ عددها 34 منتخبا من مجموع 39 يمثّلون تركيبة – الأبيوي - ، في عملية انتخابية جرت نهاية الأسبوع المنقضي أبانت نتيجتها هذه الى حد بعيد عن صحة الترتيبات التي شاعت أخبارها قبل الاحتكام الى صندوق – الفوط – القائلة بأن الأرندي يكون قد حسم في وقت مبكّر احتفاظه برئاسة المجلس عن طريق غلقه – لعبة الدومينو – في وجه منافسيه من بقية الأحزاب الأخرى ، وتأتي هذه العملية الانتخابية عقب فوز مرشّح الأرندي الرئيس السابق للمجلس الولائي – علي بلوط - بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت نهاية شهر ديسمبر من السنة المنصرمة ، هذا وقد كشفت مصادر من داخل مبنى المجلس عن وجود نية لدى الرئيس الجديد في الذهاب قريبا الى احداث تغيير في الهيئة التنفيذية في الشق المتعلق بنواب الرئيس أملته ضرورة نسج خيوط التحالفات التي سبقت عملية الاقتراع ، أين برز في الأفق اسمي كل من رئيس لجنة التربية – عمر شواف – عن حزب جبهة المستقبل لتولي منصب النيابة خلفا لشقيقه من الرضاعة الحزبية رويشد محمد الملقّب بعميد منتخبي المجلس الولائي في عاصمة الونشريس - العهدة الرابعة على التوالي - المنتظر أن ينزل ضيفا على لجنة تهيئة الاقليم والنقل لقيادة رئاستها ، الى جانب عضو المجلس الولائي عن حزب جبهة التحرير الوطني – ملّوك العربي – ليخلف النائب السابق ناتش عبد القادر المنتمي لحزب التجديد الجزائري الذي قالت بشأنه المصادر ذاتها أن وجهته المقبلة ستكون لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للجلوس على أريكة رئاستها

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