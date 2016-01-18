اتحاد تيسمسيلت أمام حتمية الفوز للاقتراب من الصدارة

يستقبل اتحاد تيسمسيلت ضيفه اتحاد الاغواط في مباراة متأخرة بسبب مشاركة الفريق المحلي في بطولة كأس الجمهورية التي أقصي فيها على يد أمل الأربعاء بنتيجة هدف دون رد, مباراة الغد صعبة خاصة بعد التعادل الذي عاد به أبناء الونشريس من تنقلهم إلى وادي الفضة في الجولة الماضية و كان بطعم الهزيمة...

سيدخل الفيلاريون مباراة الغد بنية الظفر بالنقاط الثلاث التي ستبقيهم على مقربة من أصحاب الريادة الذين تفصلهم عنهم 9 نقاط كاملة لكن الفريق المحلي له فرصتين للاقتراب أكثر خاصة إدا استغل المباراة القادمة على أرضه في إطار الجولة 16 حين يستقبل اتحاد السوقر و عي آخر مباراة من مرحلة الذهاب كما أنه يستقبل في الجولة الأولى من مرحلة الإياب متصدر البطولة م وادي سلي .

زملاء حمري عازمون كل العزم على الإطاحة بفريق الاغواط من أجل إسعاد الجماهير العريضة التي استطاعت تشكيلة الكوتش محمد صالح أن تكسب قلوب الجماهير التيسمسيلتية في مدة قصيرة كيف لا و هي تتنقل في كل مباراتها التي تلعب خارج الديار و امتلاء مدرجات ملعب المركب الرياضي مؤخرا.

الجماهير صارت تعشق فريق الاتحاد و تنتظر منه الأحسن مستقبلا و تمني النفس أن تراه يوما يلعب ضمن مصاف الكبار في اقرب الآجال هذا ما زاد من عزيمة الأسود و شجعهم على العمل أكثر من أجل زرع الفرحة أوساط عشاق الأزرق و الأبيض من خلال النتائج التي حققها و لا يزال يواصل لتحقيقها مستقبلا..

قناص الونشريس - تيسمسيلت -